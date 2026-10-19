Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 20 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 28; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará mayormente nublado con precipitación a la vista por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:03 y se pone a las 18:53.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con precipitación a la vista y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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