Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 25 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:59 y se pone a las 18:56.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con chaparrón de lluvia y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día