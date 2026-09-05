Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 6 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 17; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 6 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 6 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 6 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:52 y se pone a las 18:32.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. De Matador en San Lorenzo a uno de los héroes que rescató a River de la sequía: "Fue algo muy fuerte, el boom total"
    1

    Pedro González, de Matador en San Lorenzo a uno de los héroes que rescató a River de la sequía: “Fue algo muy fuerte, el boom total”

  2. Cuánto cuesta cada una de las versiones del Fiat Cronos este mes
    2

    Cuánto cuesta el Fiat Cronos en septiembre 2026

  3. Así está hoy el bebé que fumaba 40 cigarrillos al día y cuyo caso hizo explotar la polémica
    3

    Así está hoy el bebé que fumaba 40 cigarrillos al día y cuyo caso hizo explotar la polémica

  4. El ejercicio de fuerza ideal para frenar la pérdida de masa muscular y mantenerse saludable
    4

    Ni gimnasio ni caminata: el ejercicio de fuerza ideal para frenar la pérdida de masa muscular y mantenerse saludable