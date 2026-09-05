Múltiple asesinato en México: aseguran que el agresor cometió el crimen por “Bitcoins” y luego se fue a un restaurante

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México considera que el ataque en el que murieron el músico Jonathan Meléndez Ochoa, de la banda Camilo Séptimo, y tres personas de su entorno podría haberse llevado a cabo para robarle criptomonedas. Por el hecho detuvieron al argentino Diego Sebastián Rosen y a un presunto cómplice.

Las investigaciones oficiales establecieron que Rosen, de 51 años, y su chofer Gerardo Cisneros Bejarano entraron al departamento de la víctima convencidos de que iban a encontrar “una caja fría con millones de dólares en Bitcoins”, según consignó el diario mexicano El Universal.

De acuerdo a las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el sospechoso le ofreció a su acompañante dos millones de pesos mexicanos por ayudarlo en el asalto.

El argentino habría tenido a un chofer como cómplice Gentileza

Además, se supo que, tras efectuar el acto, el acusado fue a un restaurante en la Ciudad de México para comer tacos, pero al ver que no había servicio se retiró hacia la colonia Del Valle.

El ataque ocurrió durante la noche del pasado martes 2 de septiembre. Las pericias fijaron el horario de los fallecimientos en un lapso comprendido entre las 17.30 y las 20.

La policía recibió la notificación a las 00.40 del miércoles y los peritos ingresaron a la propiedad a la 1.05 para realizar las diligencias, que terminaron a las 4.25 de la madrugada en el edificio Grand Viure, en la zona de Bosque Esmeralda.

En el segundo piso de la propiedad encontraron sin vida a Jonathan Meléndez Ochoa, de 38 años, tecladista del grupo Camilo Séptimo. El músico estaba amordazado con cinta adhesiva industrial, maniatado en un sofá de la habitación principal y con un disparo en la cabeza.

El homicida fue registrado por las cámaras de seguridad

En el baño del mismo dormitorio encontraron a su esposa, Ana Paula Barragán, embarazada de cuatro meses, también atada y amordazada. Sobre sus piernas estaba la hija de la pareja, de tres años; ambas presentaban impactos de bala en el cráneo.

En la primera planta del piso, sobre una cama, los agentes localizaron a Aleyda, de 21 años, trabajadora doméstica de la casa, atada y con un disparo en la parte superior de la espalda y otro en la base de la cabeza.

En un baño de ese mismo sector hallaron a la perra de la familia, con el hocico envuelto en cinta gris y un balazo en la cabeza. El único sobreviviente fue un nene de cinco años que se escondió debajo de una cama durante el ataque y luego fue entregado a sus abuelos por la policía municipal.

El homicida al ser registrado por las cámaras de seguridad

Respecto al menor, las autoridades judiciales detallaron: “En el marco del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes y anteponiendo el interés superior de la niñez y en el momento oportuno, esta Fiscalía buscará recabar su entrevista. Hasta el momento, el niño no ha sido presentado para valoraciones psicológicas y de trabajo social ante el personal especializado”.

Además, las investigaciones establecieron que el argentino era socio comercial del músico en una administradora de alquileres vacacionales y se sospecha que aprovechó esa relación de confianza para entrar al domicilio, según informó el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

Quiénes son las víctimas y los acusados

El caso cuenta con al menos siete personas involucradas: dos atacantes y cinco víctimas.

Jonathan Meléndez Ochoa y Ana Paula Barragán, dos de las víctimas Instagram