Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 18 de diciembre, la temperatura rondará entre 16 y 29;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 18 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:02 y se pone a las 20:56.
Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
