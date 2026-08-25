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Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 26 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 18; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 26 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 26 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará None nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:05 y se pone a las 19:03.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None nublado y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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