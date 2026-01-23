Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 24 de enero, la temperatura rondará entre 11 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 24 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:43 y se pone a las 21:11.
Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
La ambiciosa apuesta de Netflix que, para tristeza de sus fans, no tendrá segunda temporada
- 2
“Compran de todo”: El boom inmobiliario argentino en Florianópolis, entre departamentos de lujo y monoambientes
- 3
Alpine se subió a un crucero para salir a flote, pero Briatore miró fijo a Colapinto y Gasly: “No hay excusas”
- 4
Un preso condenado a perpetua por un femicidio salió en libertad condicional y apuñaló a una nena de 10 años