Lunes: feriado con mesa afuera y tarde de pileta

Comienza una semana que repetirá el mismo patrón sinóptico todos los días, eso quiere decir que conservaremos los mismos parámetros jornada tras jornada, por lo que el año nuevo comenzará con un reporte muy aburrido lo que se traducirá en buenas noticias para los turistas en la costa atlántica o para los que se quedaron y pueden aprovechar de la pileta. El lunes comienza con viento norte arrimando aire caliente e inestable donde alguna precipitación cortita antes del amanecer no estaría fuera de libreto. Se esperan unas primeras horas de la mañana todavía inestables, con cielo mayormente nublado y máxima de 25ºC. La tarde nos devolverá la estabilidad conservando la cobertura nubosa y entregando una máxima calurosa de 30ºC, como para cumplir con el público veraniego sin someter a los laburantes que les toque patear el cemento porteño. Hacia la noche la veleta rotará para anunciar aire mas fresco desde el río lo que ayudará al descenso de temperatura nocturno. Igual el ventilador jugará a la hora de irnos al sobre en un cierre templado con 25ºC.

A disfrutar el calor los que ya se "escaparon" a la Costa Mara Sosti

Martes: otra tarde calurosa

El martes repetirá la receta del día anterior con aire caliente en la primera mitad del día y aflojando con soplos más frescos hacia la tarde y noche. Se espera un amanecer con viento leve, cielo parcialmente nublado y el mercurio iniciando la cuenta desde 22ºC. La cobertura nubosa nos salvará de cocinarnos durante el día y no permitirle al termómetro que se desboque. También vendrá en nuestra ayuda una nueva rotación de viento para sopar desde el este a partir de la tarde y desanimar al termómetro en su intento de ir por una jornada sofocante. Se espera una máxima de 31ºC, sin previsión de precipitaciones a pesar del sobrevuelo de cúmulos cargados y una nueva noche templada con el termómetro clausurando en 26ºC para darle paso a una madrugada ligeramente inestable

Miércoles: el verano no afloja

Otro día de calor en la ciudad que comenzará con mínima de 22ºC por lo que todavía se podrá dormir bien, aunque a esta altura no nos sobrará nada. Se espera una mañana que muestre a las nubes bajas retirándose para dejarnos mucho más sol. Nuevamente después del mediodía la veleta vendrá en nuestro auxilio para anunciar viento del este y no permitir que la temperatura escale más allá de los 31ºC. Algunos modelos no descartan que la tarde pueda mostrar algunos tramos de cielo mayormente despejado. Veremos a esta altura si el viento desde el río habrá inyectado humedad suficiente en nuestra columna para tener una sensación atmosférica más alta. Por suerte la noche intensificará el viento del este, inclusive con alguna breve intromisión de algo más frío desde el sudeste para moderar el cierre que seguirá sin ceder con las noches templadas de 26ºC.

El calor no aflojará durante la semana (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Jueves: el calor no cede

El verano se seguirá floreando con otra tarde calurosa. Seguirá sin entrar aire frío y seco por lo que nuestra columna ya empezará a acusar percepción más alta de la temperatura. Por suerte seguiremos conservando las mínimas con 22ºC de salida, cielo parcialmente nublado y viento moderado del noreste. La rotación de viento será más tardía y se podría esperar más insolación de superficie que días anteriores por eso la máxima podría ser un grado más alta así que prepárese para otro día muy caluroso en la ciudad. La noche marcará una atenuación térmica con viento nuevamente desde el río, donde volveríamos a los 26ºC pero recién a la medianoche.

Viernes: calor intenso pero no extremo

Si bien el viernes contará con mucho sol como para animarse a un día de calor intenso, el cuadrante este le ganará al norte como para que el mercurio no pierda la chaveta y se dispare a valores sofocantes. Se espera una mañana con cielo ligeramente nublado, viento leve desde el norte y una mínima de 22ºC. Antes del mediodía rotará la veleta, pero el aire que llegará lo hará soplando muy suave por lo que podríamos volver a marcar 32ºC vespertinos. Recién el atardecer mostrará una intensificación del viento fresco como para promover un tímido descenso de temperatura nocturno. Se espera una noche estable para los que quieran salir.

Fin de semana largo del Balotaje 2023 en Mar del Plata, el 19 de noviembre de 2023 Mara Sosti

Borrador del fin de semana

Por suerte el día más caluroso se dará el fin de semana y esta tendencia será valida para la Costa Atlántica donde también la máxima del sábado hará las delicias de los turistas que quieran meterse al mar. Se espera un tremendo descenso de aire caliente durante la mañana, con cielo mayormente nublado y mínima alta, con 23ºC de piso térmico. La tarde podría ofrecer mucha nubosidad y calor intenso con 33ºC avalando cualquier plan de pileta. La noche del sábado y la madrugada del domingo mostrarían una ligera inestabilidad, veremos como evoluciona. La jornada dominical no aportaría viento de ningún cuadrante para ofrecer una máxima de 31ºC.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana calurosa pero que no llegará a configurar una ola de calor gracias a las rotaciones de viento nocturnas, si bien no estaremos ante un escenario agobiante y extenuante de calor, el mercurio picará alto haciendo que las chicharras canten todas las tardes. Por suerte todavía se podrá dormir aunque los cierres requerirán que el ventilador lo deje todo en la cancha. Buenas noticias para los que se quedaron y pueden aprovechar las tardes de pileta, disfruten el chapuzón en esta primera semana de enero porque la segunda ya anuncia un importante descenso de temperatura. El aire frío recién llegará a nuestro auxilio en la noche del lunes 8 con probables tormentas

Feliz año nuevo para todos

@JopoAngeli

