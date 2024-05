Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para el fin de semana

Escuchar

Jueves: probabilidad de lluvias aisladas

Bienvenidos al enésimo día con viento frío y cielo encapotado en el Río de la Plata. Se espera un amanecer a puro nubarrón, ligeramente inestable, con viento moderado del sudeste y mínima de 11ºC. No le haga caso al termómetro, aquellos que estén en la vía pública a merced del chiflete tendrán una percepción de temperatura mucho más fría. El jueves copiará la postal de los últimos días mostrando nubarrones amenazantes, manteniendo las ráfagas débiles y entregando una nueva tarde fresca con máxima de 16ºC. La segunda mitad del día será la más inestable donde la posibilidad de algunas lloviznas o lluvias aisladas será mayor. Esperemos que no llueva, caso contrario sería un día perfecto para engriparse. Se aguarda una nueva irrupción de aire muy frío al promediar el día, con un marcado descenso de temperatura hacia la noche. Atención los que vuelvan tarde, porque el viento se intensificará hasta llegar a ofrecer rachas heladas que lo pueden dejar tiritando mientras espera el bondi.

Se espera un ingreso de aire polar para el fin de semana con sensación térmica bajo cero al amanecer y máximas de solo 11ºC

Viernes: vuelven las mínimas invernales

El viernes continuará con el reingreso de aire frío lo que se traducirá en un marcado descenso de temperatura. Ya el amanecer avisará de un día un poco más frío, con mínima de 7ºC y viento leve del sur que nos dejaría una sensación térmica invernal y cielo mayormente nublado. Volveremos a tener una ligera inestabilidad al amanecer con el aire frío forzando a los cúmulos a dejarnos alguna llovizna. Lentamente durante la mañana empezará a disminuir la nubosidad, para dejarnos cielo parcialmente nublado promediando el día con máxima de 12ºC y viento moderado del sudoeste. Hacia la noche se empezará a despejar el cielo y a intensificar la circulación de aire desde el sur, se prevé un cierre mucho más frío que los anteriores, con 8ºC, cayendo fuerte hacia la medianoche y madrugada.

Sábado: el sol de mayo viene asomando

Si le llega a tocar un acto escolar por la fecha patria no dude en ir hacia la mesa del chocolate caliente, porque la mañana del 25 de mayo será brutalmente fría, incluso no dude en desayunar con un locro humeante si es necesario. Toda la circulación de aire polar durante la madrugada nos dejará una mañana extremadamente fría con 3ºC en la zona metropolitana y 2ºC para el sector suburbano, donde el viento puede llevar la percepción a valores bajo cero. Se espera un amanecer con cielo ligeramente nublado y viento moderado del sur que se quedará soplando todo el día para atar al termómetro. Hacia el mediodía ingresará nubosidad media y baja para darnos sol intermitente lo que planchará la máxima en solo 11ºC moldeando una jornada netamente invernal, incluso hasta en pleno invierno el sábado sería considerada una jornada muy fría. La noche seguirá incrementando la cobertura nubosa, manteniendo el viento leve a moderado en un cierre con 8ºC.

Según el pronóstico de la semana, el sábado sería una jornada muy fresca en el AMBA Fabián Marelli

Domingo: otro amanecer muy frío

Seguirá el viento patagónico soplando durante toda la jornada dominical para repetir otro día de bajas temperaturas. Se espera un amanecer con 4ºC, lo que obligará a abrigarse más de la cuenta a aquellos que se levanten temprano para comprar las facturas. Se prevé una jornada con bastante nubosidad y ligeramente inestable, donde algunas lloviznas o lluvias débiles no desentonarían. Por suerte no se espera un día tan ventoso por lo que si quiere salir un rato será solo cuestión de abrigarse mucho. El mercurio tendrá todas la de perder en un domingo sin sol y con viento frío para volver a recortarse en 11ºC.

Spoiler alert

El viento frío se quedará soplando los primeros días de la semana que viene pero ya sin componente polar, la máxima se irá recuperando gradualmente con 12ºC para el lunes y 13ºC para el martes. Luego rotará la veleta y para alegría de los friolentos se vendrán varios días con viento norte para marcar un importante ascenso de la temperatura.

Eso es todo, amigos. Se viene la parte más fría de la semana con un fin de semana como para no despegarse de la estufa. No se deje amedrentar por los nubarrones si tiene alguna actividad al aire libre o quiere salir un rato, la probabilidad de precipitaciones es baja y se reduce a lluvias débiles o aisladas, solo será cuestión de abrigarse mucho. Desde ya, el frío será una gran excusa para los que quieran quedarse en casa. Recuerden que no se trata de una anticipación del frío ni que los amaneceres polares llegaron para quedarse, pronto el otoño volverá por sus fueros y se apagarán las estufas por varios días.

¡Hasta la semana que viene!

