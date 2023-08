escuchar

Jueves: furia meteorológica

Para hoy se espera una jornada meteorológicamente adversa para todos los que tengan que ir temprano a trabajar o estudiar. Incluso se conserva la probabilidad de tormentas en la vuelta a casa. Ya desde las primeras horas de la madrugada podemos tener lluvias fuertes que dejarán un amanecer con probabilidad de tormentas activas, cielo nublado, viento moderado desde el este y mínima de 17ºC. Atención a las alertas, dado que podríamos estar expuestos a todas las variables de severidad, abundante caída de agua en poco tiempo, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo. Con el correr de las horas saldremos progresivamente de la zona de tiempo severo, aunque las precipitaciones podrían continuar, ya de manera más débil, pero sostenida. La tarde no está a salvo, y si bien la posibilidad de lluvias es menor, existe la chance de que a la salida del trabajo o del colegio nos liguemos algún duchazo. Además, la noche todavía ofrecería margen para una última tanda de lluvias. La máxima retrocederá casi 10 grados con respecto a ayer y nos dejará 18ºC de temperatura punta. Atención aquellos que sean vulnerables a los bruscos cambios térmicos, porque la noche cerraría con 16ºC para configurar una jornada donde la nubosidad y el viento del este harán que el mercurio prácticamente ni se mueva en todo el día.

Viernes: se vuela todo

El viernes nos devolverá la calma atmosférica con una mañana ligeramente inestable, con cielo mayormente nublado, viento moderado a regular desde el sudoeste y mínima de 11ºC, que podría sentirse mucho más fría por la acción de las ráfagas. Atención aquellos a los que les toque moverse por la calle o trabajar a la intemperie, porque se estima un día de viento fuerte, así que la campera quedará puesta todo el día. Recién la tarde abre la posibilidad de que se retire gran parte de la nubosidad y vuelva el sol. Se espera una máxima de 17ºC que no podrá ser apreciada, por las rachas frías. La noche quedará a salvo, pero marcará un importante descenso de temperatura que obligará a abrigarse a los que quieran salir.

Sábado: el viento no afloja

El sábado podría ofrecer una jornada con mucho sol e incluso con generosos pasajes de cielo despejado. Por contrapartida, el viento fuerte y frío podría desanimar a algunos a planificar actividad al aire libre. Se espera un amanecer ventoso con ráfagas del oeste que podrían llegar a marcar 60 km/h en el anemómetro, lo que llevaría la mínima de 6°C a una sensación térmica casi polar. La temperatura irá subiendo, el viento se intensificará y arrimará un poco de nubosidad para configurar una tarde donde quizás solo sea cuestión de abrigarse para salir, aunque no hay que cerrarle la puerta a que el viento complique los planes más de la cuenta si tiene alguna actividad al aire libre. La noche mantendrá estas variables, el viento aflojará recién en la madrugada del domingo.

Domingo: un sol para los chicos

La mañana dominical volvería a mostrar el cielo nublado y hasta una ligera nubosidad, donde alguna llovizna cortita no desentonaría. Se espera viento leve o calmo, a diferencia de días anteriores, y una mínima invernal con el mercurio que iniciará la cuenta en 5°C, sin recálculo de sensación térmica para los que se levanten temprano. No se desanimen aquellos que tengan planes para el Día del Niño si se levantan y ven los nubarrones amenazantes, porque a media mañana ya no tendremos inestabilidad y no se esperan lluvias para el resto del día. Aunque el sol quede en deuda, se podrá aprovechar la tarde que proyecta 17°C y cielo mayormente nublado.

Spoiler alert

La semana que viene promete mucho sol y varios ingresos de aire frío, débiles y breves, por lo que tendremos una semana de mucha amplitud térmica con el cielo despejado que favorecerá el frío matinal y el repunte vespertino, con mínimas de 12°C y máximas de 24°C.

Eso es todo, amigos. Se acaba la oferta de temperaturas primaverales para volver nuevamente al escenario invernal. Atención con las potenciales lluvias de hoy a la mañana, podríamos ligar algunos pasajes muy activos. Ojalá la tormenta nos haga precio. De todas formas, aunque quedemos empapados camino al trabajo el aporte de agua en este escenario de déficit hídrico e incendios forestales es bienvenido. Luego de las alertas por lluvias fuertes vendrán los avisos preventivos por ráfagas, así que no subestimen enfrentar rachas de viento frío y sus efectos de daño estructural como caída de árboles y todo volándose del balcón. Las mañanas del fin de semana se muestran muy frías y el Día del Niño, a pesar de los nubarrones, podría quedar a salvo.

¡Hasta la semana que viene!

