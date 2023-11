escuchar

Jueves: la primavera se florea

Para hoy se espera una jornada con buen tiempo en el estuario, donde podremos disfrutar del sol sin sufrir el calor, oferta no válida para los meses que se vienen. Se espera un amanecer con cielo mayormente despejado, viento moderado del sudeste y una mínima un poco más fresca que los últimos amaneceres con el mercurio que largará desde los 13°C. Quedará por delante una jornada sin sobresaltos atmosféricos, con poca nubosidad, viento leve y máxima de 24°C, como para que la primavera haga las delicias de los amantes del género. Al cerrar el día se incrementará la cobertura nubosa y la intensidad de viento con el termómetro que clausurará en 17°C.

Viernes: probabilidad de chaparrones y tormentas

Mañana será la jornada de mayor intensidad meteorológica, e incluso podríamos llegar a tener tiempo severo en algunas ciudades del centro y norte del país. Desde temprano nuestro cielo se irá poblando de nubes para ofrecer un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado del noreste con ráfagas débiles y mínima de 15°C. Estaremos expuestos a lluvias débiles desde el mediodía que pueden intensificarse con el correr de las horas hasta llegar a una tarde ventosa con chaparrones y máxima de 21°C. La noche podría mostrar lo más intenso abriéndole la puerta a tormentas o a un ritmo de lluvia mucho más activo e incluso las ráfagas podrían intensificarse hasta llegar a medir 60 km/h en el anemómetro.

El viernes hay probabilidad de chaparrones Pepe Mateos/Télam

Sábado: tarde de sol

La mañana del sábado podría mostrar cierta inestabilidad remanente del día anterior, quien tenga alguna actividad muy temprano podría quedar expuesto a las últimas tandas de lluvias con ráfagas fuertes desde el sur. Luego el viento se calmará y se llevará gran parte de la nubosidad para dejarnos un sábado con buen tiempo, ofreciendo cielo parcialmente nublado a media mañana. La tarde se proyecta con viento leve desde el sur, con poca nubosidad y máxima muy agradable con el mercurio llegando hasta 25°C por lo que no sea pesimista si se levanta con precipitaciones y tiene alguna actividad al aire libre programada para la tarde. La noche se muestra estable, con cielo mayormente despejado y viento leve para los que quieran salir.

Domingo: poco sol pero sin lluvias

Si bien el domingo puede ostentar su falta de precipitaciones, no le sobrará nada: se espera una jornada con viento frío, menos temperatura y poco sol. Los que se levanten temprano puede aprovechar una mañana de 15°C que muestre uno de los pocos momentos del día con poca nubosidad. El mediodía puede tener ya el cielo mayormente nublado para dar paso a una tarde con poco sol, con viento moderado, pero sin ráfagas y con el termómetro que alcanzará los 22°C, por lo que se podrá planificar actividad al aire libre. La noche cerrará estable, con más claros en el cielo manteniendo el viento frío y seco desde el sur.

Spoiler alert

La circulación de aire frío del fin de semana nos dejará una mañana fresca de lunes, con 12°C, que es una mínima baja por ser noviembre, y una tarde con mucho sol con el mercurio todavía sedado por el viento del sur esperando una máxima de 21°C. El martes rotará la veleta y la llegada de aire templado elevará la temperatura tres grados. El miércoles y jueves sería jornadas inestables.

Eso es todo, amigos. Entiendo que la hinchada veraniega habrá quedado ilusionada con los registros vespertinos de casi 32°C pero rápidamente el viento sur puso al mercurio en su lugar y no se ven estridencias térmicas en los próximos diez días. No se quejen, ya habrá tiempo para el calor y no hace falta cocinarse bajo el sol antes de tiempo. No habrá consuelo para las swifties que vayan al concierto del viernes, solo intenten que la lluvia le dé un tono épico al show, aunque vuelvan empapadas. No se dejen amedrentar aquellos que se levanten temprano el sábado por los nubarrones amenazantes, porque se espera un fin de semana donde se podrá planificar actividad al aire libre, sin lluvias ni viento fuerte, aunque con pocos pasajes de sol, especialmente el domingo. Para terminar, los primeros borradores del domingo electoral no muestran lluvias.

¡Hasta la semana que viene!

