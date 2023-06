Pronóstico del tiempo: cómo estará la semana del 12 al 18 de junio

escuchar

Lunes: amanecer bajo cero suburbano

Comienza otra jornada invernal en el estuario. Será el amanecer más difícil de toda la semana, con mínimas muy bajas, con 2ºC y -1ºC en el sector suburbano. El viento moderado en superficie puede darnos una sensación térmica más baja como para que salgamos vestidos como esquimales de casa, incluso en el último cordón de conurbano podríamos esperar algunas heladas. El cielo limpio que favoreció el frío matinal nos permitirá caminar bajo el sol a las pocas horas como para poder sobrellevar las bajas temperaturas de la mañana. De todas formas se mantendrá el viento del sudoeste durante todo el día, atenuándose con el correr de las horas, hasta llegar a una tarde soleada con una máxima de solo 11ºC. La noche se perfila con baja temperatura como para dormir con la estufa prendida y el pijama más grueso en un cierre de 7ºC.

Martes: otra mañana muy fría

Para mañana se espera otro amanecer con frío intenso repitiendo los 2ªC de mínima y el bajo cero suburbano, pero por suerte con viento leve como para no dejarnos una sensación térmica más baja. Se espera una mañana con cielo despejado como antesala de otro día a pleno sol que nos de una mano con el mercurio tan bajo. La tarde conservará el cielo limpio estimándose una máxima de 12ºC como para que la campera quede puesta todo el día. La noche cerrará con viento leve y con la veleta rotando para anunciar la vuelta del viento norte y el final de la circulación de aire frío. La noche cerrará con 8ºC redondeando otro día de bajas temperaturas.

Miércoles: se recupera la mínima

La mañana del miércoles acusará la rotación de viento y la llegada de aire templado templado mostrando una importante recuperación de la mínima que mostrará al mercurio largando desde 6ºC. Se espera una amanecer con viento templado desde el noroeste y cielo algo nublado. El viento norte y la generosa insolación se mantendrán durante todo el día lo que le animará al termómetro subir otro escalón y continuar con su tímida recuperación ofreciendo 13ºC de máxima. De todas formas será una jornada más ventosa, aquellos que anden por la calle expuestos al viento no notarán ninguna diferencia con las frías tardes anteriores. La noche cerraría con 9ºC para también continuar con la recuperación térmica nocturna.

Jueves: volviendo al otoño

Se espera otra jornada con viento norte, esta vez soplando de manera muy débil para seguir apuntalando la recuperación térmica. El amanecer mostrará a la mínima recuperándose hasta 8ºC con cielo parcialmente nublado y sin chiflete que nos haga sufrir más de la cuenta. La jornada no mostrará mucho sol, pero de todas formas, no frenará la recuperación térmica dándonos una tarde de cielo parcialmente nublado, de a ratos un poco más ventosa, con la máxima llegando hasta 15ºC, como para poner en pausa el frío intenso vespertino. El viento noroeste nocturno permitirá un cierre en 12ºC entregando un día completo con registros de temperatura no tan bajos.

Viernes: el frío, en pausa

Después de un comienzo de semana polar el viernes hará la delicia de los friolentos con un amanecer en 10ºC, con viento moderado y cielo mayormente nublado. El viento norte seguirá alentando al termómetro que ya no contará con tanta ayuda solar para que siga su lenta escalada y consiga 16ºC de máxima, toda una recuperación con respecto a las tardes de comienzos de semana. Se estima un día con poco viento y cielo mayormente nublado hacia el final de la tarde. A la noche rotaría el viento anunciando una nueva entrada de aire frío que nos daría una noche ligeramente inestable aunque sin previsión de lluvias en un cierre con 12ºC.

Borrador del fin de semana

El sábado se proyecta con mucho viento frío y eso se traduciría en un regreso a las bajas temperaturas. Se va armando una jornada con mucha nubosidad baja, algo ventosa que mostraría una máxima de 14ºC. El domingo nos daría menos viento, más sol y la vuelta del viento norte para entregar una tarde con una máxima un poco más alta.

Eso es todo amigos. Nos quedan varios días con bajas temperaturas por delante, sobresalen la mañana de hoy y la del martes donde el conurbano podría registrar una sensación térmica bajo cero. Para alivio de los friolentos el termómetro se irá recuperando con el correr de los días y ya el miércoles mostraría la primera recuperación matinal y el jueves ya habremos salido del segmento invernal. De todas formas la semana muestra que hemos ingresado en un nuevo patrón de circulación atmosférica y que el frío, a veces más intenso, a veces más suave, llegó para quedarse.

Tengas todos una gran semana.

@JopoAngeli

