Lunes: el invierno está de vuelta

El invierno vuelve por sus fueros en una jornada inestable, con poco sol y ráfagas frías. Se espera un amanecer donde la nubosidad baja se mostrará amenazante con sus cúmulos cargados. Pero no se deje amedrentar por los nubarrones, porque habrá baja probabilidad de precipitaciones. Se estima una mínima de 10ºC en una mañana ventosa con cielo mayormente nublado. De esa forma, la percepción puede ser más fría, aunque el termómetro diga lo contrario. El viento se quedará todo el día, por lo que será obligatorio para aquellos que tengan que moverse por la vía pública o trabajar al aire libre abrigarse más de la cuenta. Puede que haya algunos ratitos de sol entrecortado, pero la tarde mantendrá la frondosa nubosidad y las rachas frías. Es así que el termómetro las tendrá todas en contra, puesto que se recortará en 19ºC vespertinos. La noche cerrará fresca, ya que el manto de nubes ayudará a mantener la temperatura nocturna con 12ºC hacia el final del día.

Martes: siguen el viento y los nubarrones

Seguirán el viento fresco y el poco sol este martes, por lo que la primavera tendrá que esperar su turno. Se prevé un amanecer con 10ºC de mínima, viento moderado a fuerte desde el este y cielo parcialmente nublado. Se espera otro día ventoso que nos dejará una sensación térmica más baja por la mañana. El viento fresco desde el río y la falta de insolación no permitirán que el mercurio evolucione demasiado. A partir del mediodía se espera un masivo arribo de nubosidad que se traducirá en una tarde nublada, ventosa y ligeramente inestable, con máxima de 18ºC. La noche conservará los nubarrones y las ráfagas débiles, con baja probabilidad de lloviznas o lluvias aisladas.

Miércoles: inestable y ventoso

El miércoles sumará otro casillero a la saga de días inestables, nublados y ventosos. Se espera un amanecer menos fresco, con el mercurio que iniciará la cuenta en 14ºC. Se estima una mañana ligeramente inestable, donde algún goteo no desentonaría. También seguirá el viento moderado con ráfagas débiles del este y sudeste, y la masiva nubosidad hasta casi tener un manto de nubes bajas que nos dará un cielo completamente nublado casi todo el día. De esa forma, se repetirán las variables de los días anteriores: poco o nada de sol, mucha nubosidad y viento de moderado a fuerte para darnos una jornada lejos de cualquier intento de temperaturas cálidas. El termómetro no encontrará respaldo, por lo que alcanzará 18ºC como máximo esfuerzo. Hacia la noche empezará una leve atenuación del viento hasta calmarse por completo al final del día.

Jueves: picnic sin sol

Finalmente, los estudiantes tendrán un austero Día de la Primavera, en el cual las variables atmosféricas quedarán en deuda con los que salgan de picnic. De todas formas, habrá buenas noticias: no se esperan lluvias, ni viento, ni frío. Igualmente, el sol faltará a la cita y el calor vespertino quedará para más adelante. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, con viento leve o calmo y una mínima que no se sentirá tan baja, ya que habrá 14ºC de piso térmico. Se prevé un manto de nubes bajas y nada de nubosidad media o alta, por lo que arriba de los estratus bajos habrá cielo despejado. Cualquier fractura en la nubosidad nos puede dejar algún pasaje de sol. Si bien el termómetro entregará poco se espera una máxima de 20ºC, por lo que no será una tarde fresca. La noche cerrará algo inestable por un reingreso de aire frío, lo que obligará a los que vuelvan tarde a abrigarse.

Viernes: vuelve el aire frío

La circulación de aire frío nocturna nos dejará un amanecer más fresco con una mínima de 11ºC, cielo mayormente nublado y viento moderado del sudeste. De todos modos, será una mañana donde el chiflete nos podría dejar sensación térmica un poco más baja. El viento frío y la nubosidad volverán a tener el protagónico para moldear otro día gris y ventoso, donde alguna llovizna o lluvia aislada no estaría fuera de libreto. A su vez, la máxima volverá a quedar condicionada por el viento frío y la poca insolación, por lo que rondará los 18ºC. La noche conservará algo de inestabilidad, aunque sin previsión de lluvias hasta el momento. Aquellos que tengan algo en la agenda nocturna deberán estar atentos a nuevas actualizaciones.

Borrador del fin de semana

El sábado y el domingo repetirán los parámetros del día anterior, por lo que podríamos quedar al borde de una sudestada. Se esperan dos jornadas con cielo mayormente nublado, con bastante viento y el termómetro conservará su bajo perfil para entregar máximas de 18ºC para ambos días.

Eso es todo, amigos. Si bien seguiremos lejos del frío, las mañanas con viento fuerte nos dejarán una sensación térmica fresca y nos obligarán a abrigarnos antes de salir de casa. Las tardes tomarán distancia de los 25ºC del viernes y sábado pasados para retroceder hasta los 18°C. Si bien no serán máximas frescas, estarán diferenciadas de un escenario primaveral. Por suerte, los estudiantes no tendrían ni lluvia, ni viento, ni frío en su día, aunque el sol y calor vespertino no saldrán para el picnic. Los modelos a largo plazo auguran que todo seguirá igual hasta fin de mes, por lo que la primavera debutará en la ciudad sin ninguna demostración de fuerza y habría que esperar hasta octubre para que las tardes de calor suave sean moneda corriente en nuestro pronóstico extendido. No solo el invierno peleará hasta el final, también le robará algunos días a la primavera.

¡Tengan todos una gran semana!

