CASI le ganó un gran clásico a SIC con dos tries espectaculares y desató un jubileo en la Catedral

En el Club Atlético de San Isidro las certezas cotizan al precio de los mejores augurios. Hay perfume de nostalgia en el aire del bajo sanisidrense, pero al mismo tiempo un formidable entusiasmo basado en un equipo que madura partido tras partido, victoria tras victoria. Este sábado, no tuvo miedo del arrollador andar de SIC y lo derrotó por 39 a 29 en la Catedral. Así, con trabajo, unidad y una envidiable usina de juveniles, sumó el sexto partido seguido sin derrotas, es el nuevo escolta del Top 12, por debajo del nuevo líder, Belgrano, y consolidó su mejor comienzo de las últimas diez temporadas en el torneo de URBA. Un dato que invita a creer.

Es verdad que el superclásico del rugby bonaerense es un partido aparte, que se juega y se vive de forma diferente a los demás. Pero ganarlo de la manera en que lo ganó CASI es un condimento extra que enaltece al vencedor como equipo. Su rendimiento ante SIC fue una muestra acabada de funcionalismo colectivo, con un accionar ofensivo y defensivo muy sólido. Estuvo práctico en su arrime al in-goal, generó ataques sostenidos, varió los caminos de forma creativa y repiqueteó constantemente sobre la línea final hasta concretar los quiebres. Además, mostró temple y carácter para hacerse fuerte en los momentos adversos.

El impresionante try de Santiago David para CASI

⚫⚪ ¿EL TRY DEL AÑO DEL #URBATop12? Santiago David se despachó con una apilada fenomenal y apoyó una enorme conquista para el CASI en el clásico de San Isidro.



— ScrumRugby (@ScrumESPN) June 1, 2024

La razón fundamental por la que la Academia debió esforzarse a fondo fue el ritmo con que fueron disputados los ochenta minutos y el alto nivel de oposición que le presentó SIC. No por nada el campeón llegó a este clásico como puntero y único invicto en siete fechas. Por eso, más allá de que no estuvo todo lo fino que suele ser, nunca renunció a sus convicciones y luchó con vehemencia e intensidad. Tal vez, esto último terminó siendo contraproducente, porque lo llevó a cometer reiterados errores de manejo y a caer en indisciplinas en momentos clave, que pagó con puntos en contra.

Los primeros cuarenta minutos fueron jugados como debe pasar en los clásicos. Ni CASI ni SIC escatimaron velocidad en el juego ni roce físico. Pero en esa tónica, el que más cómodo se sintió y más capitalizó los avances fue el local, que al minuto logró ponerse arriba por 7 a 0 con un try de Juan Bautista Torres Obeid convertido por Juan Akemeier. Rápidamente SIC reaccionó con un try de Nicanor Acosta. Sin embargo, algunas imprecisiones en las formaciones fijas quitaron inercia a su ataque. Esto fue aprovechado por la Academia, que volvió a dar muestras de su fortaleza en el contacto y con dos tries de forwards, Joaquín Sáenz de Miera y Torres Obeid, se fue al descanso 21 a 5 arriba.

Gran try de Juan Bautista Torres Obeid

✨⚪⚫ ¡TREMENDO TRY DE TORRES OBEID! El hooker de CASI se despachó con una jugada personal fantástica y firmó su segunda conquista en el clásico.



— ScrumRugby (@ScrumESPN) June 1, 2024

En el segundo tiempo, apoyado en la templanza del apertura Jerónimo Solveyra y la desfachatez del wing Santiago David, CASI hizo valer el prolijo trato de la pelota y su potencialidad ofensiva para sacar ventajas en el marcador y aguantar los embates de SIC. Primeramente, con dos penales de Akemeier, y luego con un try de toda la cancha de David. El conjunto zanjero respondió con tries de Lucas Rocha y Jacinto Campbell. Así, en el fragor de la tensión y la emoción, apareció Leo Mazzini para marcar un formidable try y convertirse en el héroe de CASI en el capítulo 138 del mayor clásico del rugby argentino.

Las cebras sumaron el triunfo número 72 en el historial contra SIC, que acumula 56, y cortó una serie de cuatro partidos sin ganarle a su archirrival en la Catedral. Habrá que ver cuál es el bagaje psicológico, físico y rugbístico que tiene la Academia para sostenerse frente a la realidad de verse tan arriba en la tabla de posiciones después de tantos años magros. Por lo pronto, está claro que en el bajo de San Isidro hay un equipo que no pretende subordinarse a su acérrimo adversario. Por ahora, es una grata revelación que tiene ganas de convertirse en favorito con argumentos que se cotizan en alza. Como su esperanza después del triunfazo en el cruce más grande del Top 12.

Compacto de la victoria de CASI en el superclásico

Síntesis de CASI 39 vs. SIC 29

Juan Akemeier; Santiago David, Benjamín Belaga, Bruno Devoto y Felipe Probaos; Jerónimo Solveyra y Luca Canzani; Joaquín Sáenz de Miera, Luis Briatore e Ignacio Torrado; Leo Mazzini y Agustín Posleman; Ignacio Nieto Sánchez, Juan Bautista Torres Obeid y Facundo Scaiano. Entrenadores: Oscar Murgier y Santiago Phelan.

Jacinto Campbell; Nicanor Acosta, Carlos Pirán, Santos Rubio y Franco Moneta; Santiago Pavlovsky y Felipe Sascaro; Franco Delger, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Bautista Viero y Marcos Borghi; Benjamín Chiappe, Ricardo Macchiavello y Marcos Piccinini. Entrenadores: Bruno Vitale, Patricio Nealon, Eduardo Victorica y Gonzalo Longo.

Segundo tiempo: 10, try de Rocha (SIC); 19, penal de Akemeier (CASI); 21, penal de Akemeier (CASI); 25, gol de Pavlovsky por try de Moneta (SIC); 26, try de David (CASI); 34, try de Acosta (SIC); 37, gol de Akemeier por try de Mazzini (CASI), y 42, try-penal (SIC). Resultado parcial: CASI 18 vs. SIC 24.

Cancha: Club Atlético de San Isidro.

Club Atlético de San Isidro. Árbitro: Pablo Deluca (h.).

Celebra CASI uno de sus tries contra SIC, en una tarde templada y dulce en su Catedral: la Academia bajó el campeón con un vibrante 39-29 en el Top 12. Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN