Pronóstico del tiempo: ¿cómo viene la semana del 14 al 20 de noviembre?

Lunes: ráfagas y lluvias aisladas

Comienza una jornada inestable y ventosa con probabilidad de precipitaciones durante toda la mañana, si bien lentamente nuestra columna atmosférica se irá recobrando, conservaremos durante gran parte del día la chance de ligarse un duchazo de parte de algún nubarrón. Se espera un amanecer con cielo cubierto, con ráfagas del sudoeste que no permitirán apreciar los 19ºC de mínima, por lo que no le crea al termómetro y salga abrigado de casa como para enfrentar el chiflete. La tarde conserva una baja probabilidad de lluvia con cielo mayormente nublado, viento frío y una máxima de 24ºC, en un día sin sol y con el Pampero soplando, el termómetro no puede animarse a mucho. La noche nos devolverá la estabilidad, con los cúmulos corríéndose, con 20ºC y una importante atenuación del viento.

Martes: vuelve el cielo despejado

Para mañana se espera el total retiro de la nubosidad para ya tener cielo mayormente despejado en un amanecer apenas fresco, con el mercurio saliendo desde 15ºC, con viento moderado del sudeste que puede dejarnos una percepción más baja de la temperatura. Rápidamente rebotará el termómetro para configurar una jornada de marcada amplitud térmica como para que todos se vuelvan con el abrigo en la mano, en una tarde pre veraniega a puro sol con el termómetro llegando hasta 29ºC. La noche mantendrá el cielo limpio en un agradable cierre con 22ºC.

Miércoles: otro día a puro sol

Rota la veleta para acabar con la circulación de aire frío durante la madrugada y comenzar con un suave descenso de aire templado. Para el mièrcoles se calma el viento y sube la temperatura, se notará desde temprano con una mínima de 18ºC. La tarde serà un verdadero simulacro de verano con el termómetro superando los 31ºC. La noche mantendrà el cielo limpio en un cierre con 25ºC obligando a dormir con el ventilador prendido.

Jueves: siguen las tarde de verano

El jueves mantendrá el viento leve del norte que por suerte arrimará mucha nubosidad como para taparnos el sol y evittar que la temperatura se dispare. Se espera por un amanecer templado, con el mercurio saliendo desde 21ºC con cielo mayormente nublado y viento leve. Se estima una tarde calurosa con mucha cobertura nubosa y el termómetro recortándose en 29ºC. La noche podría tener la gentileza de brindar una brisas suaves y frescas desde el río para favorecer el descenso de temperatura nocturno.

Viernes: la máxima no afloja

El viernes anotará una jornada más en la hilera de tardes veraniegas. La mínima de 21ºC avisará desde temprano que vamos rumbo a otra jornada de calor. Se prevé cielo mayormente nublado y una máxima estival con el termómetro marcando 30ºC. A pesar de la frondosa nubosidad no se esperan lluvias, la noche cerrará estable con 24ºC y algo de viento fresco para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

Los primeros borradores del fin de semana muestran dos jornadas calurosas que podrían inaugurar la temporada de pileta con máximas de 30ªC y cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde del domingo comenzarán las desmejoras por una entrada de aire frío que nos podría dejar lluvias por la noche

Eso es todo amigos, se viene una semana con matices veraniegos, acaso el último escalón térmico que tiene la primavera de ofrecer un calor tranquilo, que todavía no se sufra. La levantada térmica también se notará por la noche, todavía se puede dormir pero habrá que pedirle auxilio al ventilador. Solo hoy será una jornada con una máxima algo baja, a partir de mañána el mercurio comenzará a subir y se mantendrá arriba, como para ir aclimatándonos al verano. Recuerde que mejora a la tarde así que no se olvide el paraguas en la oficina, hasta la noche del domingo no se esperan precipitaciones redondeando una semana con buen tiempo que hará las delicias de la afición veraniega.

¡Tenga todos una gran semana!

@JopoAngeli