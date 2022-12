Pronóstico del tiempo para la final del Mundial: ¿Cómo estará el domingo al mediodía?

escuchar

Hay pronósticos muy esperados, las fiestas de fin de año, por ejemplo. Ya hace varios días que me vienen presionando con el clásico: “¿Ya sabés como va a estar el tiempo en Navidad y Año Nuevo?”. Alguno más osado, a veces, se tira un lance tipo: “¿Tenés idea de cómo viene la tercera semana de febrero que me voy a la Costa?”, como si uno fuese un tarotista que tira sus cartas y puede ver el futuro con claridad.

A veces, alguna jornada electoral requiere un reporte más preciso o alguno que se gasta sus ahorros en una fiesta al aire libre y que no quiere que se vea empañada por algún chaparrón. Entiendo que a usted solo le interesa cómo va a estar el tiempo para el domingo, pero por una cuestión de decoro le pido que lea el resto de los días, que no salte hasta el final del reporte donde se encuentra la información tan valiosa.

Seguramente muchos harán el “omitir intro” y se pasen todo de largo, así que solo me limitaré a decir que hay buenas noticias, que seguimos lejos del calor extremo por algunos días más y que la juntada dominical se encuentra a salvo. Aparte puede aprovechar para leer uno de los pocos contenidos que no tratan de futbol en estos días. Con ustedes el pronóstico. El atmosférico, no el deportivo, para ese también puede ir a un tarotista.

Jueves: el frente frío salvador

Comienza la jornada con buenas noticias. Si bien se puede esperar un amanecer y parte de la mañana con inestabilidad, y hasta lluvias aisladas, todo responde a la entrada de aire frío que desarmará cualquier intento del termómetro por ir nuevamente por una tarde de altas temperaturas, que intentan igualar o superar el calor de ayer.

Se espera un comienzo de jornada con mucha nubosidad, viento del sur, probabilidad de precipitaciones y una mínima muy cómoda, con el mercurio largando desde 21°C. La circulación de aire frío se mantendrá hasta la tarde, ya con menos nubosidad, sin estimación de precipitaciones y la veleta rotando hacia el este para recortar la máxima en 30°C. La noche cierra con 21°C y una fuerte intensificación de viento como para irse a dormir sin ayuda del ventilador.

Viernes: sigue la calma térmica

Para el viernes esperamos una mañana con viento moderado del sudeste, lo que nos podría dar una mínima inusualmente fresca con el mercurio iniciando la cuenta desde 14°C. Volverá el sol al estuario para moldear un día con poca nubosidad. Hacia el mediodía, rotará la veleta para anunciar nuevamente viento del este para quitarle todo respaldo al termómetro y que la máxima se recorte en valores primaverales logrando solo 27°C para configurar una jornada con calor suave bien diferenciada de las altas temperaturas veraniegas. Hacia la noche, se intensificará nuevamente el viento en un cierre térmicamente muy agradable con el mercurio descendiendo hasta 21°C sin ningún capricho meteorológico para lo que quieran salir.

Sábado: tarde de sol y calor suave

El sábado mostraría una breve franja de inestabilidad, un pasaje con mucha nubosidad, aunque sin estimación de lluvias. Algunos modelos ubican ese tramo a la mañana y otros al mediodía. Se espera otra jornada con temperaturas tranquilas con una nueva rotación de viento para contar con otro aporte de aire fresco desde el río en las primeras horas de la tarde. Se espera por 27°C vespertinos y cielo algo nublado, lo que nos daría un ambiente muy agradable para planificar actividad al aire libre, aunque podría dejar disconforme a la afición veraniega al no alcanzar valores que promuevan una tarde de pileta. La noche se encuentra a salvo en un cierre con 22°C.

Domingo: el sol sale para todos

Entiendo que el domingo puede nevar, haber un tornado o auroras boreales y usted ni se va enterar por tener puesta la cabeza en el partido. De todas formas, se empieza a moldear una jornada dominical de buenas condiciones meteorológicas, con una mañana con cielo despejado y una mínima muy agradable con el mercurio saliendo desde 18°C. Se estima un mediodía a pleno sol para los que quieran sacar la mesa afuera, con viento desde el norte rotando al este en las primeras horas de la tarde y 27°C. La tarde ofrecerá 30°C para darle forma a un día a puro sol, sin calor fuerte, aunque la ciudad pueda transformarse en una caldera o en un invierno nuclear por motivos deportivos.

Spoiler alert

Se acaban las mieles del viento sur y del aire fresco del este, la semana que viene se anunciaría con varios días de viento norte lo que se traduciría en un aumento de temperatura. Hasta el momento, lunes y martes mostrarían 33°C, calor que no es extremo, aunque no nos sobraría nada. Con el correr de los días podríamos tener un par de tarde sofocantes, no se ven precipitaciones en toda la semana.

Eso es todo amigos. Por suerte no se espera ningún sobresalto atmosférico para el mediodía del domingo lo que alentará la juntada al aire libre para todos aquellos que quieran ver el partido afuera. La meteorología se trata de pararse en el escenario más pesimista o contemplar el peor desenlace de los acontecimientos, algo que he trasladado a varios ordenes de mi vida con un mediano éxito. El pesimismo es práctico, el pesimista es un optimista bien informado por lo que me despediré sin esperar ninguna pincelada de gloria ni épica ni heroicidad ni nada que escape al normal desarrollo de las cosas. Me retiro con muy bajo perfil, rostro adusto y absoluta moderación.

¡Hasta la semana que viene!