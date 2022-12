Mina Bonino se cruzó con una seguidora por no apoyar a la selección: “Ese prócer es más grande que Lionel Messi”

escuchar

A través de su cuenta de Instagram, Mina Bonino, pareja del volante uruguayo Federico Valverde, se cruzó con varios de sus seguidores. Después de hacer una broma ante el reclamo de que nunca menciona a la selección argentina en la red social, recibió aún más cuestionamientos y expuso a muchos de los usuarios que la atacaron por este motivo.

Aunque todavía resta definir al campeón, el Mundial 2022 dejó infinidad de situaciones en distintos ámbitos. Más allá de la acción deportiva y todo lo que ocurre dentro de los estadios y el campo de juego, también tuvieron un alto nivel de protagonismo las familias y parejas de los futbolistas.

En muchas ocasiones, esto ocurre por mensajes antes y después de los partidos y por salidas en Qatar para disfrutar del tiempo libre de los planteles. Lejos de eso, en este caso se trata de una argentina que generó mucha repercusión durante toda la Copa del Mundo, pero que no tuvo nada que ver con la albiceleste.

Mina Bonino es periodista deportiva y se crió en la Argentina. Sin embargo, desde que está en pareja con Fede Valverde lo acompaña en su carrera futbolística y eso incluye a la selección de Uruguay.

Durante la cita mundialista, ella y su hijo Benicio concurrieron a los estadios para seguir los partidos de la celeste. Desafortunadamente para ella y para Valverde, el equipo que por entonces dirigía Diego Alonso quedó eliminado en fase de grupos y no pudo acceder a los octavos de final.

Más allá de esto, la pareja del volante del Real Madrid recibió muchos cuestionamientos por sus referencias a la selección uruguaya y porque habló poco de la albiceleste. Molesta por esto, decidió compartir una irónica historia.

“Me pidieron que suba algo de la selección porque si no no soy argentina. Les dejo una obra de arte”, escribió la periodista junto con una imagen del cantante Leo Mattioli con la camiseta de la albiceleste. A partir de esta imagen, una seguidora le reprochó que se tomó el reclamo en broma y que se burló de sus seguidores: “Si te dicen eso y pones esa foto, es verdad lo que dicen: ya no sos argentina”.

Ante esto, Mina respondió con una ironía que le trajo una ola de críticas. “Sos mi nuevo personaje desbloqueado si no conoces a este prócer argentino, leyenda mundial y más grande que Leo Messi”, expresó junto con el mensaje citado anteriormente.

La broma le generó la periodista muchos reclamos por su supuesta comparación sobre la importancia del cantante de cumbia y el capitán de la selección argentina. Por último, en este debate, Bonino compartió capturas de pantalla con algunos de los mensajes. A continuación, agregó una foto suya mientras se tomaba la cara y dio por concluido el tema con la aclaración de que efectivamente su calificación sobre la importancia de Mattioli fue irónica, pero también con un poco de picante: “Yo cuando no entienden mis ironías. Posando con la de Uruguay porque me nacionalicé hace unos días”.

