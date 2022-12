¿En qué día cae Navidad este año?

escuchar

Ya comienza la cuenta regresiva para fin de año, un momento en donde las personas se reúnen para compartir la Navidad y dar la bienvenida al año siguiente. Ante la llegada de estas celebraciones, es momento de organizar las reuniones con amigos y familiares, además de comprar los regalos, pero ¿qué día caen estas fiestas?

Al observar el calendario de este año, se puede notar que la noche previa a la Navidad, mejor conocida como la Nochebuena, cae un sábado. Por lo tanto, el 25 de diciembre, día en que se festeja el nacimiento de Jesús, se dará un domingo.

A la semana siguiente, la Noche de Año Nuevo, en que se despedirá el año 2022 para dar paso al año siguiente, también será un sábado y el primer día de 2023, un domingo.

¿Qué día es feriado?

Este año la Navidad cae un domingo shutterstock - Shutterstock

En la Argentina, el sábado 24 de diciembre no es feriado y tampoco es un día no laborable, de forma tal que la asistencia a los puntos de trabajo no se verá afectada como tampoco los pagos. Sin embargo, más allá de esto, tradicionalmente en varias empresas se considera este día como un asueto generalizado.

En el último mes del año, suele haber dos feriados: el 25 de diciembre y el 8 de diciembre. En está última fecha, se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, también conocido como el Día de la Virgen, y allí se conmemora el momento en que el Espíritu Santo le dijo a María que recibiría al hijo de Dios. Sumado a ello, es también para muchos el momento de poner el árbol de Navidad, armar el pesebre y decorar la casa con los objetos más típicos de esta festividad cristiana.

Este año, al día siguiente, el viernes 9, se agregó un día no laborable, por lo que se trató del último fin de semana largo de 2022: una estrategia con la que se buscó estimular la movilización de turistas por el país y apuntalar esta industria poco antes de que empiece la temporada de verano.

Cabe resaltar que este año tiene una particularidad: tanto Navidad como el 1° de enero caen un fin de semana. Por lo tanto, el descanso laboral o el incremento salarial para quienes deban asistir a sus puestos de trabajo solo se aplicarán para quienes trabajen los domingos.

Luego del paso de la Navidad, el año 2022 habrá completado sus 17 feriados previstos por ley: 12 inamovibles, dos trasladables y tres con fines turísticos. Después de Año Nuevo ya será momento de prepararse para el calendario de feriados del 2023, que prevé un total de 19 días festivos y contará con cuatro fines de semana largos de cuatro días cada uno. Así lo estableció el decreto 764, firmado por el presidente Alberto Fernández, que fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 22 de noviembre.

Uno por uno, todos los feriados de 2023

Los feriados inamovibles de 2023 serán:

1° de enero (Año Nuevo)

20 y 21 de febrero (Feriados de Carnaval)

24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia)

2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

7 de abril (Viernes Santo)

1° de mayo (Día del Trabajador)

25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo)

17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes)

20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

9 de julio (Día de la Independencia)

20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

25 de diciembre (Navidad).

En tanto, los feriados trasladables producirán los siguientes cambios:

El 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) se celebrará el lunes 21 de agosto

El 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se celebrará el lunes 16 de octubre

Por último, en cuanto a los feriados con fines turísticos, el decreto establece que puede haber hasta tres fechas de estas características. En 2023 estas serán:

Viernes 26 de mayo (puente con el feriado del jueves 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo)

Lunes 19 de junio (puente con el feriado del martes 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

Viernes 13 de octubre (fin de semana largo, de cuatro días, por traslado del jueves 12 de octubre -Día del Respeto a la Diversidad Cultural- al lunes 16 de octubre.

