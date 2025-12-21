LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 22 de diciembre, la temperatura rondará entre 7 y 15;

El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 22 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 22 de diciembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:09 y se pone a las 21:18.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

