Clima en San Carlos de Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 22 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 8 y 12; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Carlos de Bariloche, indica que hoy 22 de octubre el cielo estará con mayormente nublado con tormenta sin precipitación por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Carlos de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 06:47 y se pone a las 20:13.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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