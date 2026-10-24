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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 25 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 25 de octubre
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 25 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 25 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:33 y se pone a las 19:59.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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