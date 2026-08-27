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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 28 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 16; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 28 de agosto
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 28 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 19:05.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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