Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 18; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 6 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:18 y se pone a las 20:13.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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