LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 18 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 24;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 18 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 18 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 18 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:35 y se pone a las 20:41.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Reforma laboral: el kirchnerismo impugnó la composición de las comisiones y amenaza con ir a la Justicia
    1

    Reforma laboral: el kirchnerismo impugnó la composición de las comisiones y amenaza con ir a la Justicia

  2. Una histórica empresa pública ahora gana plata por los robots
    2

    Los “minions” salvadores: una histórica empresa pública ahora gana plata por los robots

  3. Putin lanzó una advertencia sobre su expansión en Ucrania y arremetió contra Europa
    3

    Putin lanzó una advertencia sobre su expansión en Ucrania y arremetió contra Europa

  4. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este miércoles 17 de diciembre?
    4

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 17 de diciembre

Cargando banners ...