Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 18 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 18 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:35 y se pone a las 20:41.
Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
