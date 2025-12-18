LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 19 de diciembre, la temperatura rondará entre 10 y 28;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 19 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 19 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:36 y se pone a las 20:42.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

