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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 25 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 25 de octubre
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 25 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 25 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:10 y se pone a las 19:42.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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