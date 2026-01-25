LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 26 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 24;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 26 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 26 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 17 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:10 y se pone a las 20:37.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

