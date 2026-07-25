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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de julio, la temperatura rondará entre 8 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 25 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 25 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 25 de julio el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 83 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 18:55.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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