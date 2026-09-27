Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 28 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:06 y se pone a las 19:19.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None tormentas fuertes y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima: