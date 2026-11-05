Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 30; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 6 de noviembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 6 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 6 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:31 y se pone a las 19:39.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. Un hombre murió tras pelearse con un vecino en medio de la calle
    1

    Un hombre murió en Entre Ríos tras pelearse con un vecino en medio de la calle

  2. Aseguran que Pampita y Martín Pepa ya no están más juntos y revelaron el motivo que habría provocado la separación
    2

    Aseguran que Pampita y Martín Pepa ya no están más juntos y revelaron el motivo que habría provocado la separación

  3. Una mujer de 26 años murió tras caer por una ventana desde el séptimo piso de un hotel
    3

    Una mujer de 26 años murió tras caer por una ventana desde el séptimo piso de un hotel en Brasil

  4. Así será el megaoperativo de seguridad durante la visita del León XIV al país
    4

    Viaje histórico: así será el megaoperativo de seguridad para blindar al Papa durante su visita a la Argentina