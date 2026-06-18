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Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 19 de junio, la temperatura rondará entre 7 y 13; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 19 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 19 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 19 de junio el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:12 y se pone a las 17:59.

Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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