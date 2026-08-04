Balón de Oro 2026: principales candidatos y cuándo se entrega

Finalizada la temporada 2025-2026 luego de la disputa del Mundial, se cerró la pelea oficial por la obtención del Balón de Oro, galardón que levantó por última vez Ousmane Dembélé y que aún no tiene nominados oficializados. Para esta edición, el delantero francés no está entre los candidatos a quedarse con el premio que entrega la revista France Football, pero posiblemente termine en el Top 10 porque ganó la Champions League con París Saint Germain (PSG) y quedó cuarto en la Copa del Mundo con Francia. El ganador se dará a conocer el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra.

El medio francés, que organiza la ceremonia en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), reconoce a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada, como así también a los mejores entrenadores, arqueros y futbolistas Sub 21 de todo el mundo. Esta vez se tiene en cuenta lo hecho entre julio de 2025 y el 19 de julio de este año, es decir que se tiene en cuenta la final del Mundial. El jurado lo conforman 100 periodistas del centenar de países que están mejor ubicados en el ranking de la FIFA.

El Balón de Oro es la máxima distinción a jugadores de fútbol en el mundo (X/@CNNEE)

Para este año no hay un favorito indiscutible. De hecho, todo indica que hay al menos ocho jugadores que pelearán por quedarse con el Balón de Oro. Ellos, al menos en los papeles, son: Rodri (Manchester City - España), Lamine Yamal (Barcelona - España), Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra), Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia), Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra), Michael Olise (Bayern Múnich - Francia), Ousmane Dembélé (PSG - Francia) y Lionel Messi (Inter Miami - Argentina).

Es una incógnita saber quién se perfila como el máximo candidato. Podría ser el ganador del 2023-2024 Rodri, campeón del mundo con la Furia Roja y elegido como el mejor futbolista del certamen ecuménico, aunque sin grandes actuaciones con el combinado citizen a lo largo de la temporada. También es imposible no nombrar a Yamal, pero tuvo un rendimiento muy discreto en el Mundial y se quedó afuera en los cuartos de final de la Champions League, aunque ganó LaLiga siendo clave.

Balón de Oro del Mundial... ¿Y de la temporada? Rodri se ilusiona con volver a ganar el premio BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kane, por su parte, la rompió con el combinado bávaro, en el que ganó la Bundesliga y fue el máximo goleador con 36 goles en 31 partidos, y también con los Tres Leones, pero se quedó afuera de la Champions y de la Copa del Mundo en semifinales. Y si los títulos realmente cobran una relevancia trascendental a la hora de elegir al ganador, también se quedarían afuera de la pelea Mbappé, sin consagraciones en el Merengue y cuarto en el Mundial, aunque ahí se quedó con la Bota de Oro como el máximo anotador y mostró un nivel excepcional, y Bellingham, quizá el mejor del seleccionado británico.

En líneas generales, los medios especializados ponen a Olise como uno de los que más deslumbró con su calidad futbolística tras brillar en Bayern y ser el máximo asistidor de la Copa del Mundo, aunque eso posiblemente no le alcance. De los que levantaron la Orejona, Dembélé, ganador del último Balón de Oro, es el único candidato serio, aunque más allá de su hat-trick ante Noruega en la etapa de grupos no brilló con los galos.

¿Y si se lo vuelve a quedar Messi? La lógica indica que, jugando en la Major League Soccer (MLS), es una utopía pensar en su coronación. Pero la actuación destacadísima que tuvo con la selección argentina, a los 39 años, lo ponen como uno de los firmes candidatos. Anotó ocho goles en el certamen ecuménico y, estadísticamente, fue su mejor Mundial, además de erigirse como subcampeón y figura excluyente del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. No sería una sorpresa verlo levantar su noveno Balón de Oro para seguir alejándose en la tabla de máximos ganadores históricos.