Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 28 de septiembre el cielo estará None nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:17 y se pone a las 19:33.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.