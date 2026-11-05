Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 22; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 6 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:33 y se pone a las 20:01.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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