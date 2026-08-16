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Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 17 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 13; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 17 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 17 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 17 de agosto el cielo estará None algo nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 18:57.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado con lluvia débil y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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