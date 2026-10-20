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Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 21 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 25; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 21 de octubre
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 21 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 21 de octubre el cielo estará nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:38 y se pone a las 19:42.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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