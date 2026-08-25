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Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 26 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 26 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 26 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:52 y se pone a las 19:03.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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