Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 17; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 6 de noviembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 6 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 6 de noviembre el cielo estará tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:22 y se pone a las 19:56.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. Un hombre murió tras pelearse con un vecino en medio de la calle
    1

    Un hombre murió en Entre Ríos tras pelearse con un vecino en medio de la calle

  2. Aseguran que Pampita y Martín Pepa ya no están más juntos y revelaron el motivo que habría provocado la separación
    2

    Aseguran que Pampita y Martín Pepa ya no están más juntos y revelaron el motivo que habría provocado la separación

  3. Una mujer de 26 años murió tras caer por una ventana desde el séptimo piso de un hotel
    3

    Una mujer de 26 años murió tras caer por una ventana desde el séptimo piso de un hotel en Brasil

  4. Así será el megaoperativo de seguridad durante la visita del León XIV al país
    4

    Viaje histórico: así será el megaoperativo de seguridad para blindar al Papa durante su visita a la Argentina