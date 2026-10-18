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Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 19 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 6 y 15; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 19 de octubre
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 19 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:26 y se pone a las 20:18.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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