Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 20 de enero, la temperatura rondará entre 9 y 21;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 20 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 20 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:50 y se pone a las 21:45.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

