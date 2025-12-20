Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 21 de diciembre, la temperatura rondará entre 8 y 18;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 21 de diciembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:15 y se pone a las 21:55.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
