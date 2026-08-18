Clima en El Trebol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trebol, indica que hoy 19 de agosto el cielo estará con mayormente nublado con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trebol presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 100 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 18:41.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.