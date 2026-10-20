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Clima en El Trebol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 21 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para El Trebol para el 21 de octubre
El pronóstico del tiempo para El Trebol para el 21 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trebol, indica que hoy 21 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trebol se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 19:22.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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