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Clima en El Trebol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 9 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para El Trebol para el 8 de noviembre
El pronóstico del tiempo para El Trebol para el 8 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trebol, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trebol se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:03 y se pone a las 19:37.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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