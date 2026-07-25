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Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de julio, la temperatura rondará entre 10 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 25 de julio
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 25 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 25 de julio el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 07:58 y se pone a las 18:27.

Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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