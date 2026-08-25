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Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 26 de agosto, la temperatura rondará entre 14 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 26 de agosto
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 26 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:21 y se pone a las 18:40.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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