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Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 11 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Rosario para el 11 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 11 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 11 de septiembre el cielo estará None nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 18:51.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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