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Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 18 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 18 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 18 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 18 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 19:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con humo y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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