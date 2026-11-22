Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 26; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 23 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:52 y se pone a las 19:55.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con tormenta débil y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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