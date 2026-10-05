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Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 6 de octubre, la temperatura rondará entre 2 y 9; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 6 de octubre
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 6 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 6 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 2 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:48 y se pone a las 19:55.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.

A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:

  • Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
  • Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
  • Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
  • Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
  • Mantenerse informado por las autoridades.
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